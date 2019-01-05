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Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını açıkladı

AK Parti'nin İzmir adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş ilçede Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adaylarının destekleneceğini söyledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarının destekleneceği ilçeleri ve adayları da açıkladı. Başkan Erdoğan, "Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere'de aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP adaylarını destekliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı adayları

Aliağa - Serkan Acar

Çeşme - Sema Aydın

Dikili - Buğra Akın

Foça - Serdar Mersin

Narlıdere - Süleyman Kocabıyık

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Aydın
  4. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhur İttifakı
  6. MHP
  7. Serkan Acar
  8. Sema Aydın
  9. Buğra Akın
  10. Serdar Mersin
  11. Süleyman Kocabıyık

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