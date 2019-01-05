Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İzmir adaylarını açıkladı
AK Parti'nin İzmir adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş ilçede Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adaylarının destekleneceğini söyledi.05 Ocak 2019 Cumartesi 16:25
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarını açıkladı.
Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarının destekleneceği ilçeleri ve adayları da açıkladı. Başkan Erdoğan, "Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere'de aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP adaylarını destekliyoruz" dedi.
Cumhur İttifakı adayları
Aliağa - Serkan Acar
Çeşme - Sema Aydın
Dikili - Buğra Akın
Foça - Serdar Mersin
Narlıdere - Süleyman Kocabıyık
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