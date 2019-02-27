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Erdoğan- Itno ortak basın toplantısı

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno:- "Terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu da sonradan öğrendik, sizin yardımlarınızla birlikte"- "Ortak mücadele ile her iki tarafın da terörizmin kökünün kazınmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu konu çağımızın ve yüzyılın vebasıdır"- "İki ülke arasındaki ticaret hacminin bizlere yakışan bir seviyeye ulaşmasını sağlayabiliriz"- "Her zaman Türk yatırımcılara gereken kolaylıkların sağlanması ve yatırımların kolaylaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:21
Erdoğan- Itno ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, terörist olduğunu bilmedikleri insanlarla anlaşma imzaladıklarını Türkiye'nin yardımları sayesinde öğrendiklerini belirterek, "Ortak mücadele ile her iki tarafın da terörizmin kökünün kazınmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu konu, çağımızın ve yüzyılın vebasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi ilk kez 2000 yılında ziyaret ettiğini ve o yıl 4 Çadlı öğrencinin Türkiye'de yüksek öğrenim için bulunduğunu, ikili ticaret hacminin ise o dönem sıfır seviyesinde olduğunu anlatan Itno, o günlerden bu yana oldukça büyük bir ilerleme kaydettiklerini ve 903 Çadlı öğrencinin Türkiye'nin saygın üniversitelerinde yüksek öğrenim gördüğünü söyledi. Itno, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin bizlere yakışan bir seviyeye ulaşmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

- "İş birliği için gerekli fırsat ve imkanlar elimizde"

Her iki tarafın da iş birliğini geliştirme konusunda gösterdiği ortak iradeden memnuniyet duyduğunu belirten Itno, Türkiye'ye bakanlar ve özel sektör temsilcileriyle birlikte geldiğine dikkati çekti.

"Son derece başarılı geçen" görüşmelerde iş birliğinin çeşitli sektörlere nasıl yayılabileceğini ele aldıklarını anlatan Itno, "Bunun için gerekli fırsatlar ve imkanlar elimizde. Sadece gerekli adımları atmaya cesaret etmeliyiz. Bu fırsatları Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe, Türk şirketlerinin de bilgi ve becerisiyle birlikte gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Çad arasındaki mevcut potansiyelin farkında olarak fırsat ve olanakları değerlendirdiklerini kaydeden Itno, bugün imzalanan yeni iş birliği anlaşmalarıyla, iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmaları ve savunma, tarım, sanayi alanlarındaki iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Itno, anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunun da iki ülke hükümetlerince takip edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

- "Ortak mücadele ile terörün kökünü kazıyabiliriz"

Askeri konuların da önemli iş birliği alanlarından biri olduğunun altını çizen Itno, "Bu, Türkiye'nin büyük deneyimleri olan bir alandır. Sadece eğitim kapsamında değil, mühimmat ve teçhizat konusunda da Türkiye'nin imkanlarından faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Terörizmle böylece daha iyi mücadele etme imkanına sahip olabiliriz." şeklinde konuştu.

Terörün sınırı olmadığını ifade eden Itno, şöyle devam etti:

"Bazen kimin terörist olduğunu ve kimin terörist olmadığını ayırt etmekte sıkıntı çekebiliyoruz. Çünkü hiç bir terörist gelip kendisini terörist olarak tanıtmamaktadır. Sizin bize iletmiş olduğunuz gibi, bizim belki de terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu da sonradan öğrendik, sizin yardımlarınızla birlikte. Bu sebeple teröristlerle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak mücadele ile her iki tarafın da terörizmin kökünün kazınmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu konu çağımızın ve yüzyılın vebasıdır."

Itno, görüşmede ayrıca, iki ülkenin kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi için tarım, hayvancılık, gıda, maden ve ilaç sanayisi gibi alanlarda özel sektörün sağlayabileceği katkıları da değerlendirdiklerini belirtti.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, "Her zaman Türk yatırımcılara gereken kolaylıkların sağlanması ve yatırımların kolaylaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit etmek isterim." diye konuştu.

Görüşme nedeniyle içten teşekkürlerini dile getiren Itno, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını da tebrik etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno

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