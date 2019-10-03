Erdoğan istese Mursi'ye verdiği desteği unutturabilirdi, ama cinayeti dünyanın gözüne soktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefa örneği sergilediğini belirten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Erdoğan'ın istese Muhammed Mursi'ye verdiği desteği unutturabileceğini ama vefa örneği sergileyip, cinayeti BM'de haykırdığını söyledi.

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada sergilediği vefa örneği hatırlatıldı. Yeni parti kuracak isimlere vefa çağrısında bulunan Karahasanoğlu, Erdoğan'ın Muhammed Mursi'ye gösterdiği vefayı örnek gösterdi. Kendisinin vefayı önemsediğini belirten Karahasanoğlu, Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'ın istese, Mısırlı lidere verdiği desteği unutturabileceğini söyledi. Karahasanoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.