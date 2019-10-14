Cumhurbaşkanı Erdoğan istemişti! Büyükşehir belediye başkanlarına Whatsapp grubu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Eylül'de büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda alınan kararlardan ilki hayata geçirildi. Toplantıda kararlaştırıldığı gibi, büyükşehir belediye başkanlarının bulunduğu bir WhatsApp grubu kuruldu.14 Ekim 2019 Pazartesi 10:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 11 Eylül'de ilk kez yapılan büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan kararların ilki yaşama geçmiş oldu.
Resmen kuruldu
Toplantıda kararlaştırıldığı gibi, büyükşehir belediye başkanlarının oluşturduğu bir WhatsApp grubu kuruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda belediye başkanlarından oluşturan "ortak komisyon" hala toplanamazken; Cumhurbaşkanlığı komisyon üyesi başkanlardan, sorunları yazılı olarak bildirmelerini istedi.
Yerel seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi halinde Erdoğan'dan randevu isteyeceğini açıklamıştı.
İmamoğlu, başkan seçildikten sonra Erdoğan'dan randevu istemişti. Erdoğan, bu talebe olumsuz yanıt vermemekle birlikte, Beştepe'de, iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm büyükşehir belediye başkanlarını ağırlama kararı almıştı.
YORUM YAZ