Erdoğan: "İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak"

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