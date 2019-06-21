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Erdoğan: "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum."

21 Haziran 2019 Cuma 20:45
Erdoğan: "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum."
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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:45
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