Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!
Trump'tan flaş Suriye açıklaması
Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın acı günü
Sakarya Erenler'de 735 bin TL'lik arsa
CHP'de şok istifa! Dedikodulara dayanamadı
Uzman isimden flaş açıklama: Suudiler iflas edecek
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
BUDO seferlerine kar engeli
İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması!
S.Arabistan savaş uçakları saldırı başlattı!
İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi
Fransız işverenlerin yeni gözdesi 'sarı yelekliler'
FETÖ'yü öven paylaşım yapan 2 bin 754 kişi tutuklandı
HDP Kars adayını açıkladı
Saadet Partisi liderinden CHP-İP ittifakına ilk yorum
ÖSO: Fırat'ın doğusunu almaya hazırız
Irak'tan Suriye açıklaması: Salih gitmeyecek
2 bin 500 ankesörlü görüşmeden bakın ne çıktı
Avrupa'da krize neden olmuştu! Anlaşma sağlandı
Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsi istendi!
Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba 15:36
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:36
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Sağlık
Akciğer sertleşmesi
Yaşam
Çiçeklerinizi tarçın korusun, güzelleştirsin
Yaşam
Örgü bohçalı elmalı kurabiye ya da çörek..
Okur Postası
Yaratma eylemi üzerine
Okur Postası
Açlıktan ölen insanlık
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Al Fetö’yü, vazgeç Fırat’ın doğusundan
Abdurrahman Dilipak
Kaşıkçı olayı, nereden nereye!
Ahmet Gülümseyen
Fenerbahçe’nin Ersun Yanal formülü!..
Akif Bedir
Yeni bir parti ihtiyaç mı?
Ali Karahasanoğlu
Söyle Habertürk, sana bu haberi kim yaptırdı?
Ayhan Demir
Bazı mühim şeyler…
Hüseyin Öztürk
Hasta Adam Avrupa Deme Sırası Bizde
Mehmet Koçak
Gazeteci değil, “işbirlikçi” Siyasetçi değil, “şarlatan”
Mustafa Çelik
İnsan alet değil âyettir
Sedat Yılmaz
Rakamların dili ve hız kesen ekonomi!
Vehbi Kara
Rusya’da İslamiyet ve Nuna Teyze
Yavuz Bahadıroğlu
“Sınır ötesi harekât” mecburiyetinin tarihi temelleri
Son Eklenen Haberler
Malatya Ticaret Borsası
Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 iptal!
Sinüzitin belirtileri neler?
Sahte rakı hayatına mal oldu
İngiliz iş dünyasının siyasilere..
ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmeyi..
Mehmet Ağar'dan çarpıcı analiz! 'ABD..
2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
Trump'tan flaş Suriye açıklaması
İbneliği öven röportaja çok sert..
Yemekten sonra ceviz yerseniz...
Schneider Electric'e "Sanayide..
Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
Altın fiyatları
İki ülkeden tarihi karar! Asker..
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
'Kuş' hikayesi
Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Günün Karikatürü
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
YORUM YAZ