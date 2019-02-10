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Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız."

10 Şubat 2019 Pazar 13:05
Erdoğan: "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 13:05
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