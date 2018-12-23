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Erdoğan: "İsrail'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur."

23 Aralık 2018 Pazar 15:11
Erdoğan: "İsrail'in kendi günahlarının, insanlık suçlarının, katliamların, yıkımların hesabını vermeden, kimseye ithamda bulunmaya hakkı yoktur."

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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