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“Erdoğan İsrail pazarını bitirecek"

İsrail’in çimento ihtiyacını gidermek için Türkiye’den çimento ithal edecek olmasından çekinen yerli çimento üreticisi “ Erdoğan İsrail pazarını bitirecek” şikayetinde bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:08
“Erdoğan İsrail pazarını bitirecek"

Münübe Yılmaz

Çimento ihtiyacını gidermek üzere Türkiye’den çimento ithal edecek olan İsrail’in yerli çimento üreticileri, Türkiye’den gelecek olan çimentodan rahatsız. Hartuv isimli çimento fabrikasında çalışan işçiler, bugün İsrail Çalışma Bakanlığı’nın önünde protesto için toplandı. Protestocular, Türkiye’den ithal edilecek olan çimentonun, yerli çimentodan çok daha ucuz olduğunu belirtirken, “Türkiye’den alınacak olan çimentonun Türkiye ve Erdoğan’dan başka kimseye bir yararı olmaz” açıklamasında bulundu. İsrail hükümetinin rekabeti arttırmak için, çimento üreticilerine yaptığı daha kaliteli çimento üretme konusundaki çağrının bir anlam ifade etmediğini dile getiren işçiler, çimento ithalatının binlerce işçi ve ailesini etkileyeceğini söylediler. İsrailli Üreticiler Birliği’nin başkanı Shraga Brosh, “ Bu kadar düşük fiyatlar üzerinden ithalat yapılması hem uluslararası ticaret anlaşmasına, hem de İsrail’in ithalat kurallarına aykırı “ açıklamasından bulunarak, hükümetin görevinin milli çıkarlara hizmet eden yerli üretimi desteklemek olduğunu vurguladı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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