Erdoğan: İsrail özür dilemek zorunda ‘İsrail özür dilemek zorunda’

Mavi Marmara baskınına da değinen Erdoğan, “İsrail özür dilemek ve tazminat ödemek zorunda. Aksi takdirde Ortadoğu’da yalnız kalır” diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 2 Ağustos’ta başlayan ve günlerce devam eden sel felaketinin ardından geldiği Pakistan’da temaslarına dün başladı. Başbakan, ilk görüşmesini Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptı. Erdoğan, Şerif’den sel felaketinin boyutları hakkında bilgi aldı ve kendisiyle bundan sonra atılabilecek adımları görüştü. Erdoğan ziyaretleri çerçevesinde, Türk Kızılayı’nın felaketin başından beri gerçekleştirmekte olduğu yardım faaliyetlerini de inceleyecek. Erdoğan, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Multan’da Türk Kızılay’ı tarafından yapılan Mevlana evlerinin dağıtım törenine katıldı. Erdoğan, Pakistan’da kalıcı eserler bırakmak istediklerini belirterek, “Mevlana evleri, çadırlar ve konteyner kent, bunlar geçici. Biz istiyoruz ki, kalıcı olanları yapalım” dedi.



KONUŞMASINA BESMELE İLE BAŞLADI!



Erdoğan, törende yaptığı konuşmaya “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” sözleriyle başladı. Pakistan ve Türkiye’yi tarihi bağların birleştirdiğini söyleyen Erdoğan, “Bizi tarih birleştiriyor. Bizim ortak kültürümüz, ortak değerlerimiz var. Bu kültür, bu değerler uğruna asırlar boyu birlikte yürüdük. Aslında sel felaketi olduğu andan itibaren Kızılay’ımız buraya geldi. Bildiğiniz gibi, 2005 Muzafferabad depreminden sonra Kızılay’ımız buradan ayrılmadı. Muzafferabad’da Kızılay olarak, toplu konut olarak, Türkiye olarak ve bütün hayırsever kurumlar olarak birçok yatırım gerçekleştirdik. Hâlâ TİKA olarak, devlet olarak oradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki, kalıcı eserler bırakalım” dedi. Pakistan Başbakanı Gilani ile askeri, siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda beraber yapılacak işler konusunda görüştüğünü ifade eden Erdoğan, ulaşım, enerji ve tarım alanlarında atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.



“PAKİSTAN’IN ZAYIF DÜŞMESİ, PAKİSTAN DIŞINDA BİRİLERİNİ SEVİNDİRİR”



Konuşmasında terör konusuna da değinen Başbakan, “Türkiye olarak bizim de terörle bir mücadelemiz var. Pakistan’da da Pakistan’ın birlik ve beraberliğine kastedenler var. İnanıyorum ki, Pakistan halkı olarak birlik, beraberlik ve bütünlüğünüzü asla bozmayacaksınız. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyin. Onun için de, dayanışma içinde daha güçlü Pakistan kurmak için çalışın. Ele ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Daha güçlü bir Pakistan ve daha güçlü Türkiye diyeceğiz” dedi.



MAVİ MARMARA BASKININA DA DEĞİNDİ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, korsan İsrail’in Mavi Marmara baskınına da değinerek şunları söyledi, “Aynı durum İslam dünyası için de geçerli. İslam dünyasını bölmek, parçalamak isteyenleri biz biliyoruz. Eğer uluslararası sularda bir yardım konvoyuna denizden ve havadan birleri saldırıyorsa, bunlar gücü nereden alıyor sormamız lazım. 9 kardeşimizi şehit edenler belli. 19 yaşında bir genç aslen Türk ama ABD vatandaşı. Bu genci iki kaşının arasından, 2 santimetre ile 40 santimetre arasında mesafeden ateş ederek şehit ettiler. Ve sırtından 2 mermi, vücudunun değişik yerlerinden 2 mermi, 5 kurşunla şehit ettiler. Artık bunlar adli tıp rapor ve resimleriyle teyit edildi. 9 şehidin vücudundan 30 mermi çıkarıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler çekimser kaldı. ABD İsrail’in yanında yer aldı. 30 ülke rapora evet dedi. İsrail özür dilemek durumunda. Tazminat ödenmek durumunda. Bunları yerine yetirmedikçe Ortadoğu’da yalnız kalmak durumunda.”



BAŞBAKAN SEL FELAKETİNDE ÖLENLERİ ANDI



Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda sel felaketinin acılarını paylaştığını belirterek, “Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. “ ifadelerini kullandı. BaşbakanErdoğan, başkent İslamabad temasları çerçevesinde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından da kabul edildi. Erdoğan ayrıca Pakistan Başkanı Yusuf Rıza Gilani ile de bir araya geldi. Erdoğan, Gilani ile Başbakanlık binasında görüşürken, Zerdari ile Aiwan-e Sadr’da bir araya geldi. Her iki görüşme öncesi basının bir süre görüntü almasına izin verildi.



TOPLANAN 1.8 MİLYON DOLAR PAKİSTAN BAŞBAKANINA VERİLDİ



Öte yandan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Tariq Azizuddin, Türkiye’de Pakistanlı selzedeler için açılan hesapta toplanan 1 milyon 800 bin dolar tutarındaki çeki Pakistan Başbakan Yusuf Ziya Gilani’ye verdi. Pakistan’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’de toplanan 1 milyon 800 bin dolar tutarındaki çeki Pakistan Başbakan Yusuf Ziya Gilani’ye verdi.