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Kayıt taşıyan seçmenler için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu, işgalin farklı bir türü" dedikten sonra verdiği talimatı üzerine, yerel seçimlerde akrabası veya tanıdığı için oy kullanmak amacıyla seçmen kaydını taşıyanlara yönelik yapılan incelemeler sonuçlandı, 91 bin 83 seçmenin kaydının dondurulmasına karar verildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
Kayıt taşıyan seçmenler için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir işgal" deyip talimat vermesi üzerine, mahalli İdareler seçimlerinde akrabası veya tanıdığı için oy kullanmak amacıyla seçmen kaydını taşıyanlara yönelik yapılan incelemeler sonuçlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu kapsamda, 91 bin seçmenin kaydını dondurdu. Bu kişiler 31 Mart'ta oy kullanamayacak.

Titizlikle incelendi

Edinilen bilgilere göre, seçmen kütüklerine yapılan itirazlar kapsamında ilçe seçim kurullarından gelen başvurular YSK tarafından bir hafta süren bir incelemeye tabi tutuldu. Seçmen taşıma, boş binaya seçmen yerleştirme, ölü seçmen iddiaları veya seçmen kaydının bulunmaması gibi konularda yapılan itiraz ve şikayetlerin incelemesi sonucunda toplam 91 bin 83 seçmenin kaydının dondurulmasına karar verildi.

İtiraz etme süresi geçti

YSK yetkilileri bu sayının tamamının 'seçmen taşınması' ile ilgili iddiaları kapsamadığını belirtirken, "Farklı sebepler de var. Zamanında itirazını yapmadığı için mağdur olanlar da var. Ama itiraz süresi geçtiği için, bu konuda yapılacak bir şey yoktu ve o durumda olanların da seçmen kayıtları donduruldu" dedi.

Kayıt taşıma oyunu

YSK, özellikle seçmen taşıma iddialarını içeren şikayet ve itirazları tek tek dosya üzerinden inceledi. İkamet ettiği yerin dışında oy kullanmak isteyenlerin birçoğunun muhtarlık seçimine destek sağlamak amacıyla seçmen kütüğünü taşımak istediği belirlendi. Bazı başvuru ve itirazlar incelenirken ilginç örnekler de ortaya çıktı. Seçmen kütüğünü kaydırdığı iddiasıyla şikayet edilen kişinin muhtar adayı olduğu ve 20 yıldır aynı mahallede yaşadığı ortaya çıktı. Şikayet eden kişinin de rakibi olduğu öğrenildi. Bir başka dosyada ise bir şehirdeki 5 ayrı evden, aynı ilçeye 20 kişinin kaydının alındığını ve bu 20 kişi için aynı ikamet adresinin gösterildiği tespit edilerek, bu kişilerin seçmen kayıtları donduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işgalin farklı bir türü

Türkiye genelinde sayıları 53 bini bulan köy ve mahalle muhtarlıkları için akıl almaz bir rekabet sergileniyordu. Hemşehrilerinin oyunu almak için her yolu deneyen bazı adaylar, büyükşehirlerden köylerine akın akın seçmen taşıyordu. Gazetemizin gündeme getirdiği taşıma uyanıklığına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermiş, "Böyle bir şey olamaz, bu, işgalin farklı bir türüdür" demişti. Ardından Yüksek Seçim Kurulu harekete geçmişti.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
  1. YSK
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. seçmen kayıtları

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