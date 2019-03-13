Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski KKTC başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e taziyelerini iletti13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'e başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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