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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Ruhani'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Konuk Devlet Başkanı Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ruhani, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na geçilecek.

Anlaşmaların imza töreninden sonra Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi yemek verecek.

İki lider, yemeğin ardından Çankaya Köşkünde yapılacak İş Forumu toplantısına katılacak.

Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Karşılama
  3. resmi tören
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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