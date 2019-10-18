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Yeni kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 357 personel alınacağı bildirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:42
Yeni kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, İstanbul merkezli olacak kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak.

Kurumun görevleri arasında çeşitli sigortacılık kanunlarına ilişkin mevzuatta yer alan sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin yetkileri yürütmek yer alıyor.

Kuruma yüklenen bir misyon ise ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlara uygulatmak olacak.

Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme, denetleme ve uygulamalarını izlemeye alma görevini de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üstlenecek.

357 personeli olacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda başkanın dışında 357 kişi istihdam edilecek. İstihdam edilecek görevler arasında başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, danışman, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sigortacılık uzmanı, uzman yardımcıları, mai hizmetler uzmanı, memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, avukat, doktor, hemşire, programcı, çözümleyici, teknisyen, hizmetli ve dağıtıcı bulunacak.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:42
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Resmi Gazete
  4. igortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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