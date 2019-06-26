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Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:12
Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır uygun görüldü. 

Ayrıca Kararda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmaları da yer aldı. 

Atama Kararları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre gerçekleştirildi. 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:12
  1. Düzce
  2. Uşak
  3. Kütahya
  4. Kırklareli
  5. Eskişehir
  6. Bilecik
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Toplu Konut İdaresi
  9. Mustafa Levent Sungur
  10. atama

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