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Erdoğan imzaladı! 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına ek tazminat

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
Erdoğan imzaladı! 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına ek tazminat

Bundan sonra Türkiye'nin 26 ilinde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 liralık tazminat ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis,  Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek  tazminat ödenecek.

Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Ardahan
  5. Şırnak
  6. Batman
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Siirt
  11. Muş
  12. Mardin
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Kars
  16. Hatay
  17. Hakkari
  18. Gaziantep
  19. Erzurum
  20. Erzincan
  21. Elazığ
  22. Diyarbakır
  23. Bitlis
  24. Bingöl
  25. Ağrı
  26. Adıyaman
  27. recep tayyip erdoğan
  28. Resmi Gazete
  29. güvenlik korucuları
  30. ek tazminat

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