Erdoğan imzaladı! 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına ek tazminat
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.26 Aralık 2018 Çarşamba 11:05
Bundan sonra Türkiye'nin 26 ilinde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 liralık tazminat ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
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