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Resmi Gazete'de yayımlandı! YÖK'te yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu'nun üyeleri seçildi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:43
Resmi Gazete'de yayımlandı! YÖK'te yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu seçildi.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:43
  1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı
  2. Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
  3. Prof. Dr. Naci Gündoğan
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu

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  • hamdi beyhamdi bey1 sa önce
    TANIMA LİSTESİNDE OLAN TÜM , ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA DİPLOMA DENKLİĞİ VERİLSİN BİZ 2011 YILINDAN BU YANA BEKLİYORUZ.
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