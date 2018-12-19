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Erdoğan imzaladı! Yemek servisinden ücretsiz yararlanacaklar

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:26
Erdoğan imzaladı! Yemek servisinden ücretsiz yararlanacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Ücret ödemeyecekler

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:26
  1. EKONOMİ
  2. staj
  3. öğrenci
  4. yemek

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