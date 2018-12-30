İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararnamesini imzaladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.30 Aralık 2018 Pazar 09:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.
Yardım için bazı kriterler dikkate alınacak
Karara göre, il ve ilçelerde dağıtılacak kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek.
TCDD taşıyacak
Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek. Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.
Kaynak: İHA
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