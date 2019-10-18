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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu kapatılırken Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuruldu. Kurum'da 357 yeni personel istihdam edilecek

18 Ekim 2019 Cuma 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, İstanbul merkezli olacak kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak.

Kurumun görevleri arasında çeşitli sigortacılık kanunlarına ilişkin mevzuatta yer alan sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin yetkileri yürütmek yer alıyor.

Kuruma yüklenen bir misyon ise ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlara uygulatmak olacak.

Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme, denetleme ve uygulamalarını izlemeye alma görevini de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu üstlenecek.

357 kişi istihdam edilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda başkanın dışında 357 kişi istihdam edilecek. İstihdam edilecek görevler arasında başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, danışman, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sigortacılık uzmanı, uzman yardımcıları, mai hizmetler uzmanı, memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, avukat, doktor, hemşire, programcı, çözümleyici, teknisyen, hizmetli ve dağıtıcı bulunacak.

Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor

Kararname ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu kapatıldı. Cumhurbaşkanı tarafından atanan beş üyeden oluşacak kurulun teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, kurula verilen görevler, ihtiyaç duyulması halinde, kapatılan müdürlük ve Sigortacılık Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:30
  1. İstanbul
  2. Sigortacılık Genel Müdürlüğü
  3. Sigorta Denetleme Kurulu
  4. Sigortacılık Denetleme Kurulu

YORUM YAZ

  • BizBiz33 dk önce
    S.ALEYKUM. reis KREŞ YARDIMI ÇALIŞANA YANLIŞ!!!!%!!!!#@!GARIBAN ASGARI UCRETLIYE VERSEN OLMAZ MI.FAKIRIN ÇOCUĞU POLIS ASKER JANDARMA VATAN IÇIN CANINI VERYOR.ZENGIN BAŞ PARAYI AL TESKERAYI HESABI.HER YARDIM ZENGINE HARAM DEILMI...HZ.OMER ADALETİ...

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