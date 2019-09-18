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Erdoğan imzaladı! Kritik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu sürecine ilişkin genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 07:32
Erdoğan imzaladı! Kritik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Genelgede, "Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü aktarıldı.

Sürekliliğin sağlanması gerekmektedir

Genelgede, sürecin tamamlanması için gerekli kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesinin önemi vurgulanarak, "Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu'nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir" denildi.

Genelgede ayrıca, Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, özellikle Adalet ve İçişleri bakanlıklarının katkılarıyla kurumlar arasında iş birliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesinin önemi belirtildi. Öte yandan, 2015/18 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı da genelgede yer aldı

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 07:32
  1. Vize Serbestisi
  2. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  3. Avrupa Birliği

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