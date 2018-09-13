Erdoğan imzayı attı... Kamuda yeni dönem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı genelge ile tüm kamu kuruluşlarında yapılacak açıktan atamalarda Cumhurbaşkanlığı’ndan izin alınması şartını getirdi. Genelgeyle, TBMM, Anayasa Mahkemesi, hâkim-savcı ile MİT’e alımlar için yapılan sınavlar haricindeki tüm kamu personeli alım sınavları Cumhurbaşkanlığı’nın iznine bağlandı. Dört genelgede dikkati çeken düzenlemeler yer aldı.

Erdoğan, “2018/7” sayılı genelgeyle tüm kamu kurumlarında yapılacak, müşavir, danışman, daire başkanı gibi açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı’ndan izin şartı getirdi. Genelgede ayrıca TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT Başkanlığı hariç bütün kamu kurumlarında özel mevzuatları uyarınca özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için, bu sınavlar açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı’ndan izin alınması istendi.

ALBAYRAK’A YETKİ

Erdoğan, “2018/10” sayılı genelge ile de cumhurbaşkanınca KİT’lere yapılacak görevlendirilmelerinde karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığı’na sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını istedi.

“2018/9” sayılı genelge ile de Erdoğan, kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde Hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, bu binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, “Kamu Binaları standartları Rehberi” hazırlanacağını duyurdu.

4 KEZ BİLGİLENDİRME

Erdoğan, “2018/8” sayılı bir diğer genelge ile de; belediyeler ve il özel idareleri hariç; kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan şirketlerin taşınmazlarıyla ilgili düzenleme yaptı.

Genelgeye göre; vakıf, dernek veya bunların şirketlerine; gerçek veya tüzel kişilere yapılacak satış, kira, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerde bakanlıklarda ve ilişkili kurumlarda bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında ise oluşturulan komisyonlar yetkili olacak. Komisyonların izin başvuru ve sonuçları senede dört defa cumhurbaşkanına bildirilecek.