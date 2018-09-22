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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:06
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama  kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.

GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah  Duran görevden alındı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:06
  1. Nevşehir
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. danışman

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