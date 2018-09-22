İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına İsmail Cesur atandı.22 Eylül 2018 Cumartesi 07:06
Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına İsmail Cesur atandı.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.
GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.
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