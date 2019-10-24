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Erdoğan imzaladı! İki kritik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Misbah Demircan atandı. Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:06
Erdoğan imzaladı! İki kritik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir bölgenin riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

Altındağ'a bağlı Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alan da ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları

Gazi-9 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çanakkale'nin Bayramiç, Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin inşası için Kayseri'nin Kocasinan ve Fernas-4 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla da Burdur'un Çavdır ilçelerindeki bazı taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde inşa edilecek 154 kV İntepe Rüzgar Enerji Santrali (RES) - Altınoluk Trafo Merkezi ve Ayvacık Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Adana sınırları içerisinde tesis edilecek olan Sarıçam-Hocallı Çirişgediği Enerji Nakil Hattı ile Bursa'da yapılacak İrfaniye Trafo Merkezi - Sağlık Tesisi Entegre Enerji Nakil Hattı için de bazı taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Bulancak millet bahçesi projesi için kamulaştırma

Giresun'un Bulancak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın bölgede yapımı planlanan "Millet Bahçesi Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla Bulancak Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.

Atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı'na Ahmet Misbah Demircan atandı.

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:06
  1. Kayseri
  2. Giresun
  3. Çanakkale
  4. Bursa
  5. Burdur
  6. Ankara
  7. Adana
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Resmi Gazete
  10. Atama Kararları

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