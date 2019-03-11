Erdoğan imzaladı! Patateste gümrük vergisi sıfıra çekildi Patates fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası patates ithalatında gümrük vergisi sıfıra çekildi. İthalat 200 bin ton ile sınırlı olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithalatta kota ve tarife kontenjanında patatesin gümrük tarife pozisyonu değiştirildi. Karar gereğince 20 Nisan 2019 tarihine kadar tatlı patates haricindeki patateslerde gümrük vergisi sıfırlandı. Kararla, gümrükten muaf patates ithalatındaki tarife kontenjanı ise 200 bin ton ile sınırlandırıldı. Suriye'den 4 bin ton patates ithal etmişti 2018 yılı yaz aylarında gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden patates fiyatlarındaki yükselişin ardından Türkiye, kontrolüne geçen Suriye'deki bölgeden 4 bin ton patates ithal etmişti.

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