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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:14
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik  Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

ÇAYKUR'a atama

Elektrik Üretim AŞ ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne  (ÇAYKUR) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan  karara göre, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr.  İzzet Alagöz atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararı ile ÇAYKUR Genel Müdür  ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ekrem Yüce getirildi.

Söz konusu atamalar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı  maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri  gereğince yapıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 07:14
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. atama

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