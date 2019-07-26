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Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti

26 Temmuz 2019 Cuma 16:02
Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:02
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han
  3. Telefon görüşmesi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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