Erdoğan: "(IMF) CHP yine bunu gündeme getirip duruyor. IMF daha 1-2 sene önce bizden borç istedi."

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