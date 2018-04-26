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Araştırma sonucu net: Erdoğan ilk turda seçilir!

24 Haziran'daki seçimlere yönelik vatandaşın nabzını ölçen araştırmacılar, muhalefet cephesinin dağınık ve hazırlıksız bir tablo ortaya koyduğunu belirtiyor. Araştırmacılar "Karşısına kim çıkarsa çıksın Erdoğan ilk turda seçilir" görüşünde birleşiyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:11
Araştırma sonucu net: Erdoğan ilk turda seçilir!

Kamuoyu araştırmacıları erken seçim kararının ardından son dengeleri ve muhalefetin ortak aday arayışını değerlendirdi.

Cumhur ittifakının çok güçlü olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ortak aday için ter döken muhalefet cephesini ise ‘dağınık, hazırlıksız’ olarak özetledi. Muhalefetin kısa sürede toparlanıp sahada millete mesaj vermesinin ve Türkiye’nin önüne proje koymasının, ciddi aday göstermesinin çok zayıf olarak değerlendiriliyor.

CHP, BAYKAL’IN ALTINDA

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti’nin yüzde 49 oy oranını muhafaza ettiğini söyleyerek, oy geçişinin en az olduğu partinin AK Parti olduğunu belirtti.

CHP’den, İyi Parti’ye (İP) çok ciddi oy geçişi yaşandığını vurgulayan Aktaş, “CHP’nin oyları Deniz Baykal döneminin altına düştü. Seçim sürecinde oy oranı daha da değişebilir. CHP’den oy aldığı için İP pozisyonunu zenginleştirmiyor, durduğu yerde duruyor” dedi. Aktaş, seçimlerde, cumhur ittifakı yüzde 60 pozisyonunu korumaya çalışacağını, diğerlerinin de yüzde 40’tan yükselmeye çalışacağını ifade etti.

İTTİFAKIN OYU YÜZDE 57

Denge Başkanı Hasan Basri Yıldız ise en son araştırmalarda cumhur ittifakının oy oranının yüzde 57, Erdoğan’ın oyunun ise yüzde 60’larda olduğunu söyledi. Yıldız, “Saadet Partisi’nin adayı Abdullah Gül, İyi Parti’nin Meral Akşener, CHP bir aday çıkarsın, HDP iki aday ile çıkarsa, tüm olasılıklar değerlendirildiğinde Erdoğan’ın karşısına kim çıkarsa çıksın, Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilir ve Meclis’te çoğunluğu AK Parti ve MHP sağlar” dedi.

Türkiye’deki şartların çok değişmeyeceğini ifade eden Yıldız, “Cumhur ittifakı cephesi çok güçlü, muhalefet cephesi ise çok zayıf ve dağınık. Bu kadar dağınık ve hazırlıksız, bu kadar spontane bir cephenin kısa sürede toparlanıp sahada millete mesaj vermesi zor ihtimal” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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