Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi belli oldu
Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 10-11 Kasım'da yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.03 Kasım 2018 Cumartesi 19:10
Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin tarih veren Erdoğan, 10-11 Kasım'da yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
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