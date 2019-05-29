Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Erdoğan, görüşmede, ulusal güvenliğin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi- Görüşmede çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı- İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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