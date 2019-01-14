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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı - Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı- İki lider, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı- Erdoğan, Türkiye'nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı- Görüşmede, ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:10
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı.

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.

Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, Türkiye'nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:10
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erdoğan ile Trump görüştü

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