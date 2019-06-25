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Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da yapılacak G-20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı- Trump ayrıca Çin, Rusya, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Avustralya liderleriyle de bir araya gelecek

25 Haziran 2019 Salı 06:01
Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 06:01
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