Başkan Erdoğan ile Putin arasında mini zirve

Yarım saat süren zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, zirvenin içeriği hakkında açıklama yapmamayı tercih ederken ana konunun Suriye olduğu, Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov’un açıklamalarından anlaşıldı.

SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ: Rusya’nın konferansta gündeme getireceği öncelikli konuları sıralayan Uşakov, “Biz bu konferansta Rusya’nın Suriye ve Afganistan’daki durum hakkında görüşlerini net bir şekilde ortaya koyacağız. Suriye konusunu özellikle İdlib bölgesinde tırmanan gerilim bağlamında masaya yatıracağız. Asya Kıtası’nda bize göre güvenlik durumunu etkileyen bir başka önemli konu İran nükleer programının durumu ve Kore yarımadasındaki gelişmeler olacak” dedi.