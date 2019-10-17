Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.45’te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye’ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

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