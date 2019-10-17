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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.45’te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye’ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:45
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mike Pence

YORUM YAZ

  • AkiteAkite12 dk önce
    Görüşme bitmiş pence yaptırımları ileri seviyeye taşırız demiş.
  • AAAA17 dk önce
    DAYAN BAŞKOMUTANBU İKİYÜZ YILLIK ESARETİ ALLAHIN cc İZNİYLE KIRACAĞIZ BUNU SENDEN BAŞKASIDA YAPAMAZ VATAN SEVERLER VATAN MİLLET ALLAHİÇİNSENİNLE ÖLÜMÜNE RABBİM BİZLEREDE ŞEHADET NASİP ETSİN 
  • 4 atasözümüz4 atasözümüz27 dk önce
    Yahu şu Amerika bunca ısrarımıza rağmen ya bizi henüz Mesut Yılmaz-Tansu Çiller-Bülent Ecevit dönemi eski Türkiye'si sanmakta inat ediyorlar ya da İsrail'in 100 yıllık işgal planı çok zaruri... Hamdolsun ki Allah bize Reisimizi nasip etti de büyük badirelerden kurtulduk. Son söz 4 atasözümüz: Çivi çiviyi söker. İt ürür, kervan yürür. Havlayan köpek ısırmaz. Azdan az, çoktan çok gider.
  • Vatandaş hamidoVatandaş hamido32 dk önce
    hani rte ben bunlarla görüşmem sadece trumpla görüşürüm,nedengeri vites?
  • munir mitismunir mitis35 dk önce
    hani gorusmeyecektine oldi
  • FeritFerit37 dk önce
    Hakikaten trampet ten baska kimse ile gorusmucekti. Ne oldu. yok abi artik sozun bittigi yerdeyiz. Ne haliniz varsa gorun sayin.RTE BASKAN. 
  • ŞahinŞahin59 dk önce
    Hani mevkidaşı değildi görüşmeyecekti.

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