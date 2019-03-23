"Erdoğan ile kanka halindeyiz"

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin, "Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da...Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz." dedi.

Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP ve AK Parti arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın gidiş hattından memnun olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde ruhen kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla adım atıldığını, 16 Nisan halk oylaması ile birlikte tamamen bir anlayış birliği içerisinde vücut bulduğunu, 24 Haziran seçimlerinde ise yasal bir zemin içerisinde geliştiğini söyledi.

Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan siyasal kurumların birbirlerine karşı saygılı ve uyumlu çalışma alışkanlığını kazanmış bir yapı ile yoluna devam ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanı ile 5 defa görüştük"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın içeriğine de değinerek, 30 büyükşehirde bir uzlaşma, 51 ilde ise partilerin tamamen kendi adayları ile çıkma prensibi konusunda anlaşıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye'de aday çıkarmayacakları yönündeki açıklamasının ardından kendilerinin de Rize'de aday çıkarmama kararı aldıklarını aktardı.

"AK Parti ve MHP arasında bir alınganlık oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Bahçeli, tabanda ve partiler arasında bazen de milletvekilleri arasında anlaşmazlık olabileceğini ancak bunların diyalogla çözülebildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çok sık da görüşmüyoruz...Çok nadir bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da...Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz."

- "Cumhur İttifakı'nın sonuç alacağı kanaatindeyim"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde anayasal bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda ise Bahçeli, şu aşamada değişikliğe ihtiyaç görünmediğini çünkü yeni bir uygulama ve sistemin yeni bir yapılandırmayı da beraberinde getirdiğini, bunun da zaman aldığını söyledi. Uygulamayı sabırla takip edeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Çok aşırı derece eleştirilerle yapıyı zorlamakta veya çalışamaz hale getirmekte doğru değil. Böyle bir ortamda bir de mahalli idareler seçimleri çıktı. Bu mahalli idareler seçimlerinin sonuçları 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, kalıcı hale gelmesi, istikrarlı bir çalışma ortamının yaratılmasında fayda getirecektir. 31 Mart akşamı hayırlı bir sonuç çıkarsa, önlerinde 4,5 yıl bir süre var. Çok büyük olaylar olmazsa birçok şey yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet kadrolarında MHP kökenli yöneticilere yer verildiği iddialarının hatırlatılmasına Devlet Bahçeli, şu karşılığı verdi:

"Bunların ne kadarı gerçek ne kadarı değil. Eğer bilmesi gereken birisi varsa, partiyi çok yakınen tanıyan, 50 yılını bu partinin içerisinde geçiren, kimin kim olduğunu, büyük ölçüde bilen birisi olarak bizim bugünkü hükümetin içerisinde böyle bir talebimiz olmamıştır. Herhangi bir beklentiyle de bunu yapmamışızdır. Bu kadar kadromuzun da yönetimde olduğuna ihtimal vermiyorum. Çünkü yok. Tercih edenler varsa bize de haber versinler, biz de bilelim. Ehliyet, liyakat ve gayreti kendisinde görüyorsanız gelin değerlendirin. CHP'den, başkalarından da alın değerlendirin. HDP'nin dışında kimi istiyorsanız alın değerlendirin."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda başarı hedefinin ne olduğunun sorulması üzerine, Cumhur İttifakı olarak yola çıkıldığını, iyi günde de kötü günde de beraber olmak gerektiğini söyledi.

"Cumhur İttifakı'nın sonuç alacağı kanaatindeyim" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 21. yüzyılda 2023'te 100'ncü yıl dönümünü kutlayacak bir iktidar olduğunun altını çizdi. Bu iktidarın devamında fayda olacağına işaret eden Bahçeli, "Belediye seçimlerinde 10 tane belediye kaybettik, 10 tane kazandılar diyerek böyle bir ittifak bozulamaz. Bugünkü iktidara biz 100'ncü yılı hayata geçirebilecek olan bir iktidar gözüyle bakıyoruz. İnşallah bu hedeften sapmadan devam ederler. Lider bir ülke olarak Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümüne hazırlanmamız lazım." dedi.

- "Seçimlerde yüzde 52'nin altına düşmemek gerekir"

Cumhur İttifakı'nın MHP teşkilatları tarafından benimsenip benimsenmediği konusuna değinen Bahçeli, ilk başlangıçta çok iyi anlaşılmadığı için birçok dış faktörlerin siyasi bölünmelerden MHP üzerinde oyun kurmak isteyenlerin etkisiyle bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, zaman içerisinde ise anlaşıldığını dile getirdi.

"Zillet İttifakı" diye nitelendirdiği oluşumun aldığı şeklin daha iyi görülmesi üzerine Cumhur İttifakı'nın daha anlamlı olmaya başladığını belirten Bahçeli, "Şu an için camiamızda büyük bir sıkıntı görünmüyor." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği provokasyon uyarısının da hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'na dayalı mahalli idareler seçimlerini oluştururken her iki partiden de bir yetkili görevlendirmek suretiyle bu çalışmaları düzenlediler. Sonunda Cumhur İttifakı ana prensipleri itibarıyla kabul edilince o zaman bu ittifakın ne olduğu, nasıl davranılması gerektiği, mitingler olursa nasıl olması gerektiği, bütün bunlar bir prensibe bağlandı. Şimdi bu prensibi aşmamak lazım. İzmir'de ben konuşma için kürsüye çıktığımda bozkurt işareti yapmadım. Elimi salladım. Orada bir tane MHP'li bayrak göremezsiniz çünkü o protokolde bunlar yok. Arkadaşlarımıza diyoruz ki bazen hırslanıp, heveslenip, havaya girip birtakım şeyleri bozmayın. Bu bizim için önemlidir. Cumhur İttifakı içerisinde dayanışma içerisinde olalım ve beraber sonuç alalım.

Cumhur İttifakı'nda mutlak surette mahalli idareler seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde alınmış olan oyun üzerinde bir sonuçla başarı sağlamak durumundayız. Bu mecburiyettir.

Şimdi seçimlerde yüzde 52'nin altına düşmemek lazım. Onun üzerinde bir değere ulaşmanın çabası içerisinde olmalıyız. Ne kadar yüzde 52'nin üzerinde tutarsak o zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha meşruiyeti üzerinde herhangi bir tartışmanın söz konusu olmayacağı bir ortam doğar. Türkiye rahatlar."

(Sürecek)



