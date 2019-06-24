Erdoğan ile İmamoğlu yarın Vahdettin Köşkü'nde görüşecek! Nagehan Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

yeniakit.com.tr Habertürk'teki seçim programında konuşan Nagehan Alçı, flaş bir bilgi paylaştı. Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret edeceğini duyurdu.

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