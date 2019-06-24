Erdoğan ile İmamoğlu yarın Vahdettin Köşkü'nde görüşecek!
Nagehan Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.24 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
yeniakit.com.tr
Habertürk'teki seçim programında konuşan Nagehan Alçı, flaş bir bilgi paylaştı.
Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret edeceğini duyurdu.
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