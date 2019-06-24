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Erdoğan ile İmamoğlu yarın Vahdettin Köşkü'nde görüşecek!

Nagehan Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
Erdoğan ile İmamoğlu yarın Vahdettin Köşkü'nde görüşecek!

 yeniakit.com.tr 

Habertürk'teki seçim programında konuşan Nagehan Alçı, flaş bir bilgi paylaştı.

Alçı, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret edeceğini duyurdu. 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
  1. Nagehan Alçı
  2. İstanbul Belediye Başkanlığı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Tayyip gelsin ziyaret etsin sayın İmamoğlu'nu. İstanbul artık sayın İmamoğlundan sorulur.

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