Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında ilk temas
İstanbul'daki itirazlar sonuçlanmadan mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayacağı belirtildi.18 Nisan 2019 Perşembe 22:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı karşılamaya gidiyor.
Gazeteci Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programının İBB'ye ulaştığını söyledi.
Bu gelişmeyi Twitter adresinden duyuran Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacağını söyledi.
YORUM YAZ