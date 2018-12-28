0553 313 94 23

İmamoğlu: Erdoğan ile görüşmek için izin aldım

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği günü bekliyor.

28 Aralık 2018 Cuma 19:28
İmamoğlu: Erdoğan ile görüşmek için izin aldım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme davetine olumlu yanıt aldığını söyledi.

"Çok toleranslı bir genel başkanımız var"

Sabah yaptıkları yazılı başvuruya birkaç saat içinde çok olumlu dönüş yapılmasının sevindirici olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz bütün kararları alırken zaten genel başkanımız ile konuşuruz, tartışırız ve ortak görüş olarak yola çıkarız. Kaldı ki 2 yıl önce yine bölge ilgili sorunları konuşmak için o dönemin başbakanı sayın Binali Yıldırım ile bölge sorunlarını görüşmek için talep ettiğimde yine genel başkanımız büyük hoşgörüsü ile Türkiye’deki siyasal ortamın aslında gerginlikten uzaklaşması yönünde çokta toleransı olarak bir genel başkanımız var.

 

"Kendilerinden haber bekleyeceğiz"

Sayın Genel Başkanımız 'Görüşebilirsiniz' dedi. Dediğim gibi şu anda Allah herkese ömür versin hayatta olan eski büyükşehir belediye başkanlarımızdan randevu talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı hariç diğerleri ile görüşmelerimiz bitti, çok da verimli oldu. Biz yazımızı yazdık olumlu görüşümüzü birkaç saat içinde beyan etti. Kendilerinden haber bekleyeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:28
  1. İstanbul
  2. ekrem imamoğlu
  3. recep tayyip erdoğan
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. chp
  6. ak parti
  7. yerel seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı
    1. Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı
    2. Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
    3. "Erdoğan ile görüşmek için izin aldım"
    4. 0 kan grubuna sahipseniz böyle beslenin
    5. Biyolojik saatinize uygun yaşamalısınız
    6. SETA'nın "2018'de Türkiye" yıllığı..
    7. Hollandalı isimden flaş sözler:..
    8. Lezzetin sırrı terbiye!
    9. B grubuna sahipseniz böyle beslenin...
    10. Türk Kızılayı Bosna Hersek'te daimi..
    11. AK Parti İstanbul İBB başkan adayı kim?
    12. TSK tarafından son bir haftada yurt..
    13. Bakanlık açıkladı! 27 terörist etkisiz..
    14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    15. Kan ısıtan, soğutan, besleyen, koruyan..
    16. Bahçem yok balkonum var
    17. "Olcay Şahan ve Zeki Yavru için..
    18. GÜNCELLEME - Çeyiz yastığı içinde..
    19. Balkondan düşen üniversiteli gençten..
    20. 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?