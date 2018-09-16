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Alman bakan: Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, Erdoğan ile görüşülecek birçok konunun olduğunu ifade etti.

16 Eylül 2018 Pazar 17:47
Alman bakan: Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz var

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pazar günü yayınlanan söyleşide Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin eleştirilmesine ve protesto gösterilerinin düzenlenecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır" diyen Maas, sözlerine "Ancak bunun sonucu, Sayın Erdoğan'ın artık Almanya'ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor" diyerek devam etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Erdoğan, burada askeri törenle karşılanacak, Steinmeier'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Steinmeier'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

'ZİYARET KONUSUNDA TÜRKİYE İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ'

Cuma günü Köln Polisi tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın 29 Eylül Cumartesi günü şehre geleceği açıklandı, ancak Erdoğan'ın Köln'deki programı henüz bilinmiyor. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Köln'de Türkiye kökenlilere hitap edebileceği belirtilirken, Türkiye'de Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu öncesi Almanya'da konuşma yapmak isteyen Türk bakanların konuşmalarının iptal edilmesi, iki ülke arasında kriz yaratmıştı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanı Maas, Erdoğan'ın ziyaretinin hazırlıkları konusunda Türkiye ile "yakın işbirliği" içerisinde olduklarını söyledi. Maas, "Türk tarafı, ilişkilerin normalleşmesi sürecinin tersine olabilecek hiçbir işaretin olmasını istemediğimizi biliyorlar" dedi.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlık amacıyla Eylül başında Berlin'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Türk kökenliler ile buluşmak istediğini ve bunun için Alman muhataplarıyla mutabakat oluşturmak için çaba harcadıklarını belirtmişti.

'SİYASİ FARKLILIKLARIN TOPLUMSAL BAĞLARI TEHDİT ETMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Maas dpa'ya verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan nedeniyle istediklerini de belirtti. "Türkiye'nin iç politikasındaki çatışmalar Almanya'ya çok çabuk erişebiliyor. Bundan hiçbirimizin bir çıkarı yok ve o sebepten yapıcı bir ilişkiye ihtiyacımız var" diyen Maas, "Siyasi farklılıkların birçok insani ve toplumsal bağları tehdit etmesini istemiyoruz" dedi.

ABD ile yaşanan kriz nedeniyle Ankara, Avrupa Birliği ve Almanya ile yakınlaşma sinyalleri veriyor. Bu kapsamda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir dizi karşılıklı ziyaretler planlandı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Maas, Türkiye ile yakın işbirliği mesajları verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 21 Eylül'de Berlin'de temaslarda bulunacak, ardından 28-29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gelecek. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:47
  1. Ankara
  2. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  3. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
  4. Frank-Walter Steinmeier
  5. Köln
  6. Almanya
  7. Heiko Maas
  8. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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