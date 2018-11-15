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Orhan Uğuroğlu'nun iddiası: Erdoğan ile Gökçek görüştü

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in yakın zamanda görüştüğünü ve eski başkanın yeniden aday gösterilebileceğini iddia etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:18
Orhan Uğuroğlu'nun iddiası: Erdoğan ile Gökçek görüştü

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in görüştüğünü, son zamanlarda iddiaların odağındaki Gökçek'in yeniden aday gösterilebileceğini ileri sürdü.

Orhan Uğuroğlu, "Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir yıldır hiç görüşmeyen Erdoğan ve Gökçek bir hafta önce buluşturlar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'metal yorgunluğu' gerekçesi ile istifasını istediği Melih Gökçek'i görüşmeye davet etti" iddiasında bulundu.

"Çankaya Köşkü'ne davet etti"

"Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşkü'ne davet etti Melih Gökçek'i. Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan" ifadesini kullanan Uğuroğlu, söz konusu iddiaya yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Aday gösterilmeye çok yakın"

"Hatta görüşme sırasında Gökçek'e de bu konuda açıklama yapmamasını önerdiğini söyleyebilirim. Peki, Erdoğan ve Gökçek 1,5 saat süren görüşmede neler konuştular. Görüştükleri ana konu elbette yerel seçim oldu. Gökçek görüşmenin başında Erdoğan'a AK Parti'nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP'den de ayrılmayacağını vurguladı. Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP'den resmi bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek'in, 'Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor' dediğini öğrendim. Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan'a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan'ın buluşmasının en önemli sonucu şudur: Melih Gökçek, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeye çok yakın."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:18
  1. Melih Gökçek
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. Yerel seçimler
  5. AK Parti

YORUM YAZ

  • birisibirisi17 dk önce
    gökçeke ne olacağını merak ediyorum doğrusu. ak partinin baş aktörlerinden biriydi. aday gösterilmezse partinin ayıbı olur. alışveriş ederken bile bakıyorum köklü işletmelerin çalışanları değişmiyor.
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