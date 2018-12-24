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Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:57
Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

Aliyev'in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:57
  1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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