Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence bir araya geldi. Trump’ın Türkiye ile terör örgütü YPG arasında ateşkes sağlansın talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert cevap gelmişti. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermesinin tek şartının teröristlerin silah bırakıp güvenli bölgenin dışına çıkması olarak açıkladı. Tam da bu ortamda Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Pence görüştü. Peki Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Pence ne görüştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü. Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti. Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı. Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.