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Erdoğan ile Abbas, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulundu.
22 Aralık 2018 Cumartesi 19:53
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:53
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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