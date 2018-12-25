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Erdoğan: "İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz"
25 Aralık 2018 Salı 12:20
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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