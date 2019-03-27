Erdoğan "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.