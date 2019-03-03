Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."

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