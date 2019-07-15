Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız."

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