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Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:03
Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:03
  1. doğa

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